Dopo la fine della storia d’amore e la separazione giudiziale alle porte, con data dell’udienza fissata per il 14 marzo 2023, tra Francesco Totti e Ilary Blasi cala il sipario anche sui social. La conduttrice romana ha infatti deciso eliminare definitivamente dal suo profilo Instagram tutte le foto in cui era presente l’ex capitano della Roma. La “pulizia contatti” non conosce pietà, e in pochi minuti ecco sparire anche il ricordo di una storia d’amore durata 20 anni, eccezion fatta ovviamente per le foto in cui sono presenti i figli della coppia.

Un messaggio chiaro (e forse un po’ drastico) che lascia poco spazio all’immaginazione. È evidente l’intenzione di Ilary di voler chiudere anche con il passato, come a voler dire: “Nel mio cuore non c’è più spazio per te, tantomeno sul mio profilo!”. D’altra parte i rapporti con l’ex marito sembrano complicati da ricucire, e se da un lato Totti non sembra rinnegare la loro storia d’amore, desideroso (a detta sua) di mantenere un rapporto affettivo con la madre dei suoi figli, dall’altra toccherà aspettare il 14 marzo per vedere come evolverà davvero la situazione. Chissà che la conduttrice e il Pupone non riescano, col tempo, a trovare un equilibrio che possa dargli più serenità.