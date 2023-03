Come mai il finale di Belve non è andato in onda? Se lo sono chiesto gli spettatori (in particolare su Twitter dove la nicchia di appassionati del programma è molto attiva) e se lo è chiesto anche la conduttrice Francesca Fagnani. Perché di solito la fine del programma di prime time di RaiDue è “golosa” visto che si tratta dei fuori onda delle interviste con gli ospiti, nel caso specifico Carolina Crescentini, Rocco Casalino e Massimo Giletti. Ma ieri sera qualcosa è accaduto e la fine della trasmissione non è stata mandata in onda. “Scomparso il finale di Belve. Bah, così. Mi spiace“, ha commentato Fagnani. E a uno spettatore che ha risposto “siamo sotto choc”, ha ribattuto “pure io“. Insomma, aspettiamo di capire come stanno le cose. Il programma, a livello di share, è stabile sul 4,5% con 814.000 spettatori. Serata ricca di talk con CartaBianca su RaiTre con 996.000 spettatori (5.9%), DiMartedì su La7 con 1.283.000 spettatori (7.4%).