“Conoscere ed ascoltare i propri limiti“, sapere quando fermarsi. Stiamo parlando di sport ed in particolare del messaggio che Aurora Ramazzotti ha voluto condividere con i suoi follower su Instagram: “Da quando ho iniziato a fare sport lo vivo come una necessità – spiega in alcune stories in partnership con Nike – forse è sbagliato associarlo a questo termine ma per me è veramente una droga. Riesco a sentirmi me stessa soltanto quando lo pratico e infatti come vi raccontavo, all’inizio della gravidanza che ho dovuto smettere mi sentivo quasi alienata da me stessa”. Ancora: “Ora è arrivato il momento di prendermi una pausa dallo sport. Credetemi per me è difficile ammetterlo anche solo a me stessa, mi sento come se stessi in qualche modo fallendo… Chi fa sport può capire, mi succedeva con la corsa e con gli altri piccoli obiettivi quotidiani che mi ponevo e che non riuscivo a raggiungere”. La conduttrice fa riferimento al suo essersi ripromessa di allenarsi fino alla fine della gravidanza. “Ho visto donne sui social che fino all’ultimo giorno si sono allenate. Questo va a testimoniare quanto sia importante essere in grado di ascoltare il nostro corpo. Io mi fermo qui, passerò il restante tempo tranquilla, sul divano, magari a fare qualche passeggiatina…”. Il messaggio di Ramazzotti punta proprio a far capire quanto sia importante ascoltarsi e non spingersi oltre il limite (oltre che a pubblicizzare allenamenti per le mamme targati Nike).