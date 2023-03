Che Chiara Ferragni faccia bene a vestirsi come le pare è fuori di dubbio. Che stia molto bene in qualunque modo e con qualunque outfit anche. Non stupisce per altro il nude look che ha sfoggiato a Parigi per la fashion week. Seno (il suo, non come abbiamo visto sul palco dell’Ariston in Schiaparelli quando ha indossato un ‘calco’ del suo corpo) a vista, l’imprenditrice digitale manco a dirlo ha fatto scatenare i follower. “Chiara comunque questa cosa del nudo ti è sfuggita un po’ di mano!.. Sei diventata molto volgare nel modo di vestire dopo saremo, a ‘na certa anche meno!“, si legge in un commento (e viene da chiedersi “a ‘na certa‘ che? Età? Davvero?).

I commenti negativi sono tanti: “Questo messaggio del ‘sii libera e vestiti come pare sta diventando troppo forzato. Non è che vestirsi di tutto punto significa essere arretrati e invece vestiti con trasparenze sono moda del futuro“, “Dopo un po’ sono noiose ste tette sempre in bella vista“, “Da uomo, continuare a vedere questo genere di foto mi reca disturbo, se voglio vedere dei capezzoli su una donna mi guardo un porno, questo social si chiama Instagram non Pornhub“. Insomma, davvero difficile stare dietro alle critiche. Voi cosa ne pensate?