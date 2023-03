Si chiama Bold Glamour ed è uno degli ultimi filtri che più vanno in voga su TikTok, la piattaforma cinese ama tra i giovanissimi (e non solo). Di cosa si tratta? In realtà di nulla di nuovo, ovvero un filtro che ci rende “più belli” (inorridiamo nel scriverlo, ma rende l’idea). La particolarità di questo filtro sono sostanzialmente tre: innanzitutto che è molto utilizzato (oltre 6 milioni di volte, scrive Vice). La seconda peculiarità è che è piuttosto realistico, dunque non stravolge completamente il volto dell’utente che sceglie di applicarlo. Infine, pare che abbia la capacità di comprendere se l’utente sia un maschio o una femmina e di adattarsi ai suoi tratti.

Insomma, se sei un ragazzo e desideri essere più “glamour” senza per questo ritrovarti truccato, puoi farlo. Se ancora vi state chiedendo dove sia il problema, allora siete nel posto giusto. Sì perché, come riportato dal quotidiano spagnolo El Pais, qualcuno si è domandato quale sia l’impatto che questo effetto può avere sulle persone, ancora di più sugli adolescenti. “Non dovrebbe essere legale“, ha detto Kelly Strack, beauty creator con quasi 7 milioni di ‘mi piace’ su TikTok. La ragazza, tra il serio e il faceto, ha dapprima mostrato il proprio volto con il filtro applicato (zero rughe, occhi truccati leggermente e perfettamente) poi invece senza il filtro (un bellissimo volto di donna, semplice e ‘acqua e sapone’). C’è anche chi, come Mikayla Nogueira (1.1B di ‘mi piace’) ha deciso di riprodurre con un make-up l’effetto Bold Glamour.

A conferma che tutto ciò sia ‘un tema’ su TikTok, ci sono le oltre 5.3 milioni di visualizzazioni per questo video, pubblicato solamente ieri 28 febbraio. Certo, demonizzarlo e basta non porterebbe da nessuna parte. Ma la domanda di partenza (che effetto può avere sui giovani fruitori dell’applicazione?) è lecita. La risposta può arrivare da un video in cui Martina, che di ‘like’ ne ha 13 milioni, dice: “Voi mi dovete spiegare perché tutte sono pazzesche con questo filtro e io sono oscena? Non siete pronti! – le parole della ragazza su TikTok-. Devastante, orrenda. Vi giuro che è la prima volta che uno di questi filtri mi fa orrore. E non perché non sembri io eh, perché i filtri cambiano i connotati da sempre, sono tossici e quindi uno cerca di non usarli per non alterare mentalmente la propria immagine, però sostanzialmente ti rendono più bella o più bello. Questo però è osceno, è cattivo”. “È dannoso mettere tutto il valore della nostra persona nell’immagine”, l’avvertimento di Juan Bautista Jordán, uno psicologo che annovera tra i suoi giovani pazienti patologie derivate dai social network. L’ esperto ha citato il “rinforzo narcisistico” che l’applicazione di questi filtri di bellezza suppone e le sue conseguenze: “possono provocare un blocco nelle fasi iniziali dello sviluppo“.