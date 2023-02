“Ucraina? Io penso che il Pd e tutta la sinistra europea abbiano il dovere di far diventare l’Europa l’epicentro della trattativa e dei negoziati per la pace, che invece abbiamo demandato alla Cina a causa della nostra sudditanza psicologica nei confronti degli Usa. È evidente. Qui il tema non è mandare nuove armi in Ucraina, ma il non fare i negoziati per la pace. E questa è sudditanza non alla Nato, ma allo strapotere degli Usa dentro la Nato“. Così, nel corso de L’aria che tira (La7), il senatore del Pd Francesco Boccia risponde alla conduttrice Myrta Merlino, che gli chiede se la neo-segretaria dem, Elly Schlein, seguirà una linea atlantista o pacifista.

La giornalista del Corriere della Sera, Maria Teresa Meli, critica con sarcasmo le affermazioni di Boccia: “La pensi come Senaldi“.

“No, è una cosa che ho sempre pensato – replica il parlamentare – Non è una novità. Ma è lesa maestà dire questo? Io vorrei una Nato guidata dall’Europa. Pretendiamo tanto? Vorrei cioè che le cose che accadono in Europa le decidessimo noi europei. Chiedo tanto?”.