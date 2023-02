In evidente stato di ubriachezza, una donna si è avvicinata ad uno dei poliziotti a cavallo che vigilano sulla folla in piazza Duomo, a Milano, e ha tirato la coda dell’animale. L’episodio è avvenuto giovedì pomeriggio in corso Vittorio Emanuele, davanti all’incredulità dei passanti. Secondo quanto ricostruito, come da consuetudine, una pattuglia della polizia a cavallo stava presidiando la zona del centro: in quel momento gli agenti erano fermi sul posto quando ad un certo punto una donna senza fissa dimora si è avvicinata e ha tirato la coda di uno dei due cavalli, Diodoro. Fortunatamente, l’animale – addestrato ed abituato a situazioni di stress – non ha reagito.

Il poliziotto ha immediatamente invitato la donna ad allontanarsi ma la 51enne ha continuato. Ha girato attorno al cavallo e lo ha strattonato per la briglia, rischiando di far cadere il poliziotto, quindi ha urlato: “Non si tiene così il cavallo, con il morso in bocca”. Spazientito l’agente ha chiesto rinforzi e così la donna è stata bloccata e portata poi in Questura, dove è stata identificata e denunciata sia per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale che per ubriachezza molesta.