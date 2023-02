Maria De Filippi è arrivata in Campidoglio alla camera ardente per il marito Maurizio Costanzo. De Filippi, con indosso un completo nero e occhiali scuri, è entrata da un ingresso laterale accompagnata dal figlio adottivo della coppia Gabriele. Dopo essere stati accolti dall’assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda, Alessandro Onorato, i due si si sono messi in prima fila nei posti per parenti e amici. La conduttrice ha salutato Fiorello insieme al figlio, visibilmente commosso, consolato e abbracciato da entrambi.