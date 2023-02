Gaffe hot per Cecilia Rodriguez. Un lapsus le fa dire una parola per un’altra e il risultato è esilarante. Tra le stories di Instagram la sorella di Belen Rodriguez se ne esce con una frase che lascia basiti i follower. Augurando loro una buona serata, infatti, spiazza tutti con questa affermazione: “Vado a riposarmi, vado a fare un pisellino“. Cecilia voleva ovviamente dire altro, come precisa nella story successiva: “Volevo dire pisolino!”. Ma invece di fermarsi qui la Rodriguez ne approfitta per una rivelazione bollente, come riporta Leggo.it: “Quell’altro l’ho già fatto stamattina…“. Anche alla luce di questa frase è plausibile pensare che la presunta crisi con Ignazio Moser sia ormai alle spalle.