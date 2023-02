Mara Venier e Pierluigi Diaco sono arrivati alla camera ardente per Maurizio Costanzo allestita in Campidoglio, a Roma. Visibilmente commossi i due conduttori, in particolare Diaco, accompagnato dal marito Alessio Orsingher, che in lacrime si è chinato sul feretro. Successivamente, hanno salutato e abbracciato i figli del giornalista scomparso.