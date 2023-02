Due clienti inaspettati e quasi irriconoscibili hanno cenato in un ristorante di Pesaro lo scorso 21 febbraio. Eppure si trattava di artisti ormai famosi in tutto il mondo: Victoria e Thomas dei Maneskin si sono concessi un attimo di relax all’Osteria Pasqualon dopo le prove generali per la data zero del tour ma hanno rischiato di essere mandati via “Saranno state le 21.40 – racconta Katia Andreani, proprietaria del locale insieme a Fabrizio Bezzicheri – e di solito alle 22 chiudiamo la cucina. Per cui ho chiesto a mio marito se potevamo farli sedere, e lui mi ha detto di sì. Nessuno di noi aveva capito chi fossero“. “Erano tutti struccati – continua Katia come riporta Il Resto del Carlino – vestiti normalmente… Non siamo abituati a vederli così. Ad ogni modo appena li abbiamo fatti sedere c’è stato un brusìo generale nel locale. C’erano circa 15 persone a sedere in quel momento, abbiamo percepito una tensione in sala. E abbiamo capito. Però li abbiamo lasciati cenare tranquilli”. Dopo la cena sono scattate le richieste di selfie, ma Victoria e Thomas non si sono sottratti: “Sono stati carinissimi: disponibili, sorridenti, generosi” conclude Andreani.