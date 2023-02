Chiara Ferragni e Fedez hanno fatto pace? Sembrerebbe di sì, stando alla foto pubblicata dall’imprenditrice tra le sue ultime storie di Instagram. Dopo un paio di settimane che hanno tenuto i fan dei Ferragnez con il fiato sospeso e indizi, o presunti tali, che facevano pensare a una crisi importante, arriva lo scatto che, a meno di improvvisi colpi di scena, riporta la serenità. La foto in questione parla chiaro: un primo piano della mano della Ferragni che stringe quella tatuata del marito. Tanto basta per poter ipotizzare che finalmente tra i due sia tornata la quiete. Un dettaglio non da poco se si considera che ultimamente Fedez è apparso piuttosto provato, tra lo sfogo contro Mario Giordano e le ultime apparizioni social nelle quali si è mostrato piuttosto agitato come evidenziato da un’inaspettata balbuzie.