A partire dalle 10.30, e fino alle 18, è aperta la camera ardente in Campidoglio per Maurizio Costanzo, il giornalista che ha cambiato il volto della tv italiana scomparso ieri a 84 anni. Sarà possibile rendere omaggio al celebre conduttore televisivo anche domenica dalle 10 alle 18. I funerali solenni, disposti dal ministero della Cultura, si terranno invece lunedì alle 15 alla Chiesa degli Artisti, a piazza del Popolo. Ieri innumerevoli i ricordi di colleghi e amici per l’uomo che ha inventato il talk show in Italia.