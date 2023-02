Ora che Maurizio Costanzo si è spento, il pensiero del pubblico è rivolto a Maria De Filippi. Sui social l’ondata di affetto e vicinanza alla conduttrice si fa sentire in tutta la sua potenza e in molti le stanno mandando, almeno virtualmente, abbracci e incoraggiamenti a farsi forza. A spiegare lo stato d’animo di Maria è il Corriere della Sera, che la descrive come “molto provata, scioccata, basita“. La punta di diamante di Canale 5 “è stata colta di sorpresa dalla morte di Maurizio Costanzo. Non se lo aspettava, non c’erano avvisaglie“. Costanzo era ricoverato in una clinica romana a causa di un piccolo intervento, “un problemino fastidioso, ma non grave”. Maria De Filippi ogni giorno, mattina e sera, andava a trovarlo e poi si dedicava al lavoro. A quanto pare, quindi, nulla presagiva l’improvviso epilogo che ha portato alla morte, venerdì 24 febbraio, del giornalista.