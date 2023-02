Molti vip ma anche tanta gente comune sta dando l’ultimo saluto a Maurizio Costanzo nella camera ardente allestita in Campidoglio. Oltre il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, tra i primi ad arrivare ci sono Francesco Rutelli con la giornalista Barbara Palombelli, l’attrice Manuela Aureli e, tra le lacrime, Mara Venier e Pierluigi Diaco, che commenta: “È stato tutto nella mia vita, l’ho conosciuto che avevo 15 anni. È stato un alleato, un maestro, un papà”.

E ancora Rosario Fiorello, accompagnato dalla moglie Susanna, Paola Saluzzi, Gianni Ippoliti, Rudy Zerbi, Paola Barale, Ermete Realacci e Valerio Mastandrea con una rosa in mano deposta accanto al feretro. Rossella Brescia, per anni nella Buona Domenica di Costanzo, fa sapere: “Adorava il cha cha cha. L’abbiamo ballato spesso insieme. Era uno straordinario interprete. Maurizio era un uomo intelligente, con una forza, una energia che sapeva trasmettere a tutti coloro che lavoravano con lui. Come è accaduto a me a Buona domenica. Riusciva a creare un meraviglioso senso di famiglia. Un vuoto immenso per me la sua morte, pensavo fosse immortale”.

Alla camera ardente sono presenti anche i figli, il regista Saverio Costanzo e la sceneggiatrice Camilla Costanzo, e la ex moglie Flaminia Morandi. Arriva invece con Maria De Filippi Gabriele, il figlio adottato dalla coppia di conduttori tv. I due siedono in prima fila e lei continua a parlare con il ragazzo che entra piangendo nella Sala della Protomoteca.

“Ha conquistato le persone, essendo se stesso ed oggi è un grande dolore per tutti noi averlo perso” osserva l’attrice Giovanna Ralli. “Era un grandissimo amico, ci eravamo sentiti per i 40 anni del Maurizio Costanzo show. Era un uomo straordinario, molto amato dal pubblico”.