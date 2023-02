Giornalista, autore radiofonico, teatrale e musicale, sceneggiatore cinematografico, ideatore del talk show. Maurizio Costanzo era tutto questo ma era anche un papà e un nonno. Nel 1973 nasce Camilla, oggi sceneggiatrice, frutto dell’amore con Flaminia Morandi, giornalista e seconda moglie di Costanzo. Due anni più tardi viene alla luce Saverio, regista di cinema e serie tv. Nel 2004 la decisione, con Maria De Filippi, di adottare Gabriele, che allora aveva 12 anni e oggi lavora insieme alla conduttrice per la società di produzione Fascino. “Sono orgoglioso, è un ragazzo per bene”, disse di lui il giornalista.

Come detto, però, Costanzo era anche nonno di 4 nipoti, figli di Camilla e Saverio. Nel 2021 il giornalista aveva detto di loro: “Mi piacciono questi ragazzini. Il mio primo nipote si chiama Brando. Sua sorella si chiama Nina e somiglia a mia mamma in un modo incredibile che non riesco a spiegarmi. Poi ci sono Bernardo e Tito, grande tifoso e giocatore di calcio”. A Verissimo aveva invece rivelato: “È bello quando la vita ti consente di fare il nonno”, spiegando come fosse solito invitare ogni giovedì a pranzo nel suo studio i nipoti: “Non perché io abbia dei ricordi, ma perché ce li abbiano loro. Perché possano dire: ‘Ti ricordi quando andavamo a pranzo con il nonno?’”.