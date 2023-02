Al Grande Fratello Vip le rivalità non sono solo dentro la casa, ma anche fuori, nel parterre dello studio di Cinecittà. È Giovanni Ciacci a parlarne in collegamento con GF Vip Party: “Come vi ho sempre detto, ci sono molti più scandali nel parterre di Cinecittà che dentro la Casa. C’è una guerra in atto, ma una guerra che a confronto Oriana Marzoli e Antonella Fiordelisi sono due dilettanti. C’è una guerra tra due primedonne per il balletto: voi non avete idea delle scene tra Pamela Prati e Carmen Russo“.

Che tra le due il clima non fosse dei più distesi era già emerso qualche giorno fa con un botta e risposta in diretta, ma ora Ciacci prosegue: “Non vedevo una cosa del genere dai tempi di Bartali e Coppi, una non si presenta, l’altra la convoca…”. A peggiorare la situazione ci sarebbe la guerra tra le escluse: “Ballando solo loro, le altre non ballano più. Quindi è una tragedia nella tragedia”.