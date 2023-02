Maria De Filippi arriva con il figlio Gabriele alla camera ardente allestita in Campidoglio per il marito Maurizio Costanzo. I due passano da un ingresso laterale per evitare la folla in fila. Completo e occhiali neri, la conduttrice siede in prima fila con il figlio che lei e Maurizio Costanzo adottarono nel 2004.