“Paghi 4000 euro a notte e sei servito da amatori”. Si è aperto il dibattito sui social dopo che nelle scorse ore è diventato virale questo video girato sulla terrazza di uno degli hotel di lusso più noti delle Dolomiti, meta amata dai vip e dal jet set internazionale. Nelle immagini si vedono alcuni camerieri portare il pranzo ad una coppia seduta su un letto esterno in mezzo alla neve e con vista su un panorama mozzafiato: il tavolo è composto da un’asse di legno che viene appoggiata su due tronchi a mo’ di vassoio. Tutto molto romantico ed esclusivo se non fosse che, appunto, nell’appoggiare la tavola, qualcosa va storto: i due camerieri non la incastrano al meglio e questa si ribalta rovesciando tutti i piatti a terra.

Oltre a scatenare l’ilarità generale per la caduta rovinosa, il filmato ha suscitato anche grande indignazione con diversi utenti che hanno chiosato come l’episodio non sia all’altezza di un hotel esclusivo. Tanto che quella questione è intervenuta anche l’influencer Taylor Mega, che ha voluto spezzare una lancia in favore dei poveri camerieri: “Può capitare a tutti”, ha sottolineato. E il dibattito si è infiammato al punto che è intervenuto lo stesso autore del video, il quale nei commenti ha tenuto a rispondere a chi diceva “allora non prenoto”: “No, devi andarci. Ti consiglio assolutamente il posto“, ha assicurato.

Video: Tiktok @adriannicolaecopcea