Per festeggiare il Carnevale a Venezia Jolanda Renga e il fidanzato hanno pensato bene di travestirsi da Ambra Angiolini e Francesco Renga. Come noto l’amore tra i due artisti è finito da tempo, ma la figlia ha deciso di rendere omaggio ai suoi genitori ricreando per un giorno la coppia insieme al fidanzato Filippo Carrante. “Da cosa vi vestite?” chiede incuriosita Ambra, “Da te e papà!” risponde la ragazza. Ed eccola allora Jolanda, 19 anni da poco compiuti, sfoggiare una capigliatura nero corvino con tanto di frangetta e il look di T’appartengo che la madre ha portato sul palco di X Factor di recente per una performance molto apprezzata dai fan. Filippo, invece, indossa una parrucca riccioluta per prendere le sembianze di Francesco Renga e outfit da rocker. “#Genius” è l’hashtag divertito di Ambra Angiolini davanti alle foto dei due giovani.

