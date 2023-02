La ragazza sudamericana non è Angela Celentano. Sono risultati negativi i test del Dna sulla trentunenne venezuelana che per alcune settimane è sembrata essere la piccola Celentano cresciuta e finita a vivere come modella nel paese settentrionale del Sud America. Numerosi sembravano gli indizi a favore di un responso positivo, ma la cosiddetta “prova regina” ha cancellato ogni speranza. A rendere noto l’esito del test è stato il legale della famiglia Celentano, Luigi Ferrandino. “Nella comparazione tra il Dna dei signori Celentano e quello della giovane donna attenzionata purtroppo non vi è corrispondenza genetica“, ha spiegato Ferrandino che ha coordinato un team di consulenti composto dalla collega Enrica Visconti, dal ex generale dei Ris, Luciano Garofano, e dal social team della “Manisco World”, presieduto da Virginia Adamo. Angela Celentano è scomparsa all’età di tre anni il 10 agosto del 1996 durante una gita con la famiglia sul Monte Faito a Vico Equense (Napoli).