Cosa ha fatto Guendalina Tavassi? L’ex concorrente del Grande Fratello e dell’Isola dei Famosi ha pubblicato nelle scorse ore un video dal letto d’ospedale dove si trova ricoverata e si è mostrata con il viso avvolto dalle bende. È lei stessa a spiegare il motivo: si è appena sottoposta ad un nuovo, ennesimo, intervento di chirurgia estetica. “Ciao flowers, eccomi qua. Non vi spaventate”, ha esordito nelle sue storie Instagram. “Semplicemente ho fatto una blefaroplastica. Non vi ho detto niente, altrimenti non sarei potuta essere qui ora a raccontarvi le mie storie, dato i gufi e le malelingue”, spiega la 36enne iniziando poi a dettagliare quanto accaduto nelle ore precedenti, dal ricovero all’intervento fino al parere dei medici. Al suo fianco il compagno Federico Perna che, per San Valentino, le ha portato un mazzo di rose rosse.

Quindi Guendalina Tavassi ha quindi risposto alle critiche che le sono arrivate nei messaggi privati: “Volevo dire a tutti quelli che mi dicono ‘non ti fermi più con la chirurgia’ che ho rifatto la punta del naso a 25 anni; poi ho rifatto il seno perché ho allattato tre figli per 3 anni consecutivi ma avevo già un seno grande. E poi ho eliminato un po’ di pelle dalle palpebre, non ha fatto altro che un taglietto. Un’operazione che fanno tutte, anche le donne a 90 anni. E poi ho chiuso un buco all’orecchio: si era lacerato“. In tanti, infatti, hanno dubitato che la sua fasciatura intorno al volto fosse legata all’intervento di sollevamento delle palpebre a cui dice di essersi sottoposta: “Non ho fatto nessun lifting – ha replicato lei -. Mi hanno messo questa benda perché, chiudendomi il buco dell’orecchio da cui sto sanguinando, il medico mi ha bendato per non farmi sporcare il cuscino, altrimenti avrei macchiato tutto. Mi è stata solo tolta della pelle in eccesso sulla palpebra superiore”.