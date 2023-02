Sostiene di poter guadagnare anche ventimila dollari con una foto dei suoi piedi. Scatti super richiesti dai feticisti. Parola di Kerolay Chiaves. 21 anni. C’è da crederle? La giovane star di OnlyFans non è nuova a dichiarazioni col botto. Sostiene di essere anche “l’ultima vergine” rimasta sulla piattaforma hot a pagamento e ha tutta una sua personale ricetta su quali siano gli uomini da scegliere. La vedremo. Intanto però lei argomenta il fenomeno che riguarda le sue estremità inferiori. Lo fa così: “Ricevo molte richieste di foto dei miei piedi, tanti messaggi su Instagram al giorno. Inizialmente ero un po’ spaventata, poi l’ho trovata una richiesta curiosa e ho capito che è semplicemente un desiderio fetish”. Lo rivela al Daily Star, uno dei più popolari quotidiani scandalistici del Regno Unito. Aggiunge anche ulteriori dettagli. Il guadagno può addirittura aumentare se permette ai suoi fan di acquistare i suoi calzini (rigorosamente usati) o di baciarle i piedi dopo aver indossato un paio di scarpe per tutto il giorno. Poi vogliono pure le scarpe: “Ma solo se puzzano”. I gusti sono gusti.

E’ tutto vero? O è solo gusto per la provocazione? Non lo sapremo mai. Certo lei non ha mai risparmiato un’intensa campagna di autopromozione, distribuendo ai media del gossip materiale per attirare l’attenzione. La verginità, ad esempio. Verginità di ritorno, la potremmo definire. Nel luglio 2022, ha raccontato, si è sottoposta a un intervento di imenoplastica per ricostruire l’imene. Nell’occasione aveva raccontato di essere “molto grata” a chi aveva realizzato l’operazione. Potersi presentare al suo pubblico in questa rinnovata integrità “mi ha dato modo di raggiungere un’indipendenza che mi ha cambiato la vita”.

Poi, dopo aver spiegato di essere un’accanita appassionata di videogiochi, ha snocciolato i suoi cinque consigli cinque per scegliere con oculatezza gli uomini con cui uscire. Lei suggerisce i nerd. I ragazzi poco avvenenti e dalla scarsa prestanza che sopperiscono con una notevole inclinazione nei confronti delle nuove tecnologie. Spiega. “Tendono a essere più introspettivi. E se si aprono con te, vuol dire che ti amano davvero! Tendono ad avere difficoltà a relazionarsi con le persone, quindi se ti scelgono per le loro confidenze, significa che stanno davvero bene con te. E per te farebbero qualsiasi cosa. In più, insiste la modella, sono anche geniali: “Non vi annoierete mai”. Così si può progettare di passare momenti bellissimi e anche romantici: “I nerd amano passare la giornata a casa, guardare un bel film e giocare con il proprio partner”.

In più, insiste, sanno donarsi al cento per cento: “Sanno di essere dei nerd, vogliono dare il massimo nella relazione. Asbbpettano un compagno amorevole, premuroso e fedele”. Buon peso, sono anche degli ottimi partiti: “Sono molto impegnati in tutto ciò che fanno! Il vostro partner nerd farà di tutto per darvi il futuro che meritate e che volete”. Ultimo parere? I vegani sono meglio a letto, dice Keroley, che da parte sua ammette di non seguire una dieta piva di carne. “Ma ho provato più piacere nel fare l’amore con uomini e donne vegani”. E con questo, rivela anche la sua propensione per rapporti che passano sopra la differenza di sesso.