“Sono contento perché è una conferma che il gioco di squadra con Giorgia e Silvio funziona“. Con queste parole il segretario della Lega, Matteo Salvini, ha commentato da via Bellerio a Milano, gli esiti delle elezioni regionali in Lombardia e Lazio, dove hanno vinto i due candidati presidente del centrodestra, Attilio Fontana e Francesco Rocca. Salvini ha scelto di non rispondere a nessuna domanda rimandando a una successiva conferenza stampa “tra un’ora, un’ora e mezza, quando i dati saranno quasi definitivi”. Poco dopo, però, il suo staff ha diffuso una nota per annullare il punto stampa.

In merito al risultato del suo partito – che perde il primato in Regione Lombardia, superato di diversi punti percentuali da Fratelli d’Italia – il ministro delle Infrastrutture si è detto soddisfatto citando alcuni numeri di province lombarde dove il Corroccio “è la prima lista”. “È una vittoria e una conferma del lavoro dei primi 100 giorni di governo, a livello di squadra. A differenza di altri – ha concluso Salvini – non mi appassionava il confronto interno. Mi interessava che questi primi 100 giorni di governo, ministri della Lega compresi, fossero apprezzati. Così è”.