“Sanremo? Ho seguito qualcosa, io tifavo per Giorgia”. Così il candidato del centro-destra alla Regione Lazio, Francesco Rocca, uscendo dal seggio dove ha votato stamattina al quartiere Trionfale rispondendo ai giornalisti sul festival di Sanremo che si è concluso ieri.

“Se è stata un’edizione politicizzata? Non mi sono sentito coinvolto, è stata una bella edizione, con tantissimo pubblico per quello che ho letto sullo share – ha aggiunto – Le trasmissioni di intrattenimento, secondo me, devono essere anche occasioni di informazione per veicolare messaggi sociali, senza però ovviamente radicalizzare mai, questo non va bene. Non lo so se è stato radicalizzato, non l’ho mai visto in questi giorni, tranne ieri sera qualcosina”, ha concluso.