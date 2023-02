Il fatto risale al pomeriggio di mercoledì 8 febbraio, quando le telecamere installate lungo la A6 Torino-Savona hanno ripreso il momento in cui un grosso Tir, che viaggiava verso la Liguria, ha sbandato in curva, finendo per precipitare dal viadotto Geve su cui stava viaggiando. L’autista del mezzo, un uomo di 47 anni di origini rumene, è sopravvissuto, riportando però ferite molto gravi.