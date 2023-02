Per l’incoronazione di Carlo III Harry verrà invitato oppure no? Dopo la pubblicazione, il successo, e le non proprio entusiasmanti parole del principe del Sussex sul proprio padre, oggi re d’Inghilterra, contenute nel libro Spare è iniziato il totopresenza per il 6 maggio prossimo. Sui tabloid si fa, e si farà, a gara per creare smarrimento e suspense probabilmente fino a pochi istanti dal giorno fatidico. Intanto sono due le “notizie” contrastanti che arrivano dalle testate scandalistiche che seguono 24/7 i reali. La prima l’ha pubblicata il famigerato Hello! ed è stata ripresa come oro colato da diverse testate, tra cui alcune italiane. In pratica Carlo III si trovava ne campus di Stratford dell’Università di East London.

Tra una targa celebrativa per un anniversario del campus e la visita ad un nuovo ospedale dal pubblico che seguiva l’evento una voce avrebbe chiesto se era sua intenzione “riportare Harry in Inghilterra”. Il re avrebbe risposto “Chi?”, sorridendo. L’altro episodio, parecchio fantasioso pure questo, lo riporta People. La solita gola profonda, che non vuole svelare la sua identità, ha spiegato che invece Carlo vuole a tutti i costi che Harry torni a casa almeno per l’incoronazione. “È un’occasione così importante per Charles, e vorrebbe che suo figlio fosse presente all’incoronazione. Vorrebbe riavere Harry in famiglia”, ha spiegato la fonte. “Se la questione non si risolve in tempi brevi, Harry farà comunque sempre parte della famiglia reale e Carlo non sembra più voler risultare con la reputazione di “genitore lontano”. Sarebbe terribile per lui continuare così”. A questo punto toccherà attendere il 6 maggio per capire quale sarà la composizione della prima fila dentro all’abbazia di Westminster durante l’incoronazione di Carlo III.