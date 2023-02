Il ritorno di Marcell Jacobs è da ricordare. Lo sprinter italiano si è imposto nella finale dei 60 metri all’Orlen Cup di Lodz, in Polonia, tappa Bronze del World Indoor Tour. Jacobs è tornato in pista a 172 giorni dal trionfo nei 100 agli Europei di Monaco di Baviera. In Polonia ha vinto in 6″57. Il velocista nato negli Stati Uniti aveva vinto la sua batteria, qualificandosi alla finale, correndo in 6″61.

“Sono andato a fare una passeggiata della salute, è giusto togliere la ruggine dalle gambe, ero super composto, era come un allenamento e ora vediamo in finale. Voglio riuscire a tirare fuori il 100%, ho tirato fuori il 50% ora vediamo di tirare fuori l’altro 50. Ho imparato a concentrarmi solo su di me ma devo cercare di partire più veloce”, aveva detto prima della finale.