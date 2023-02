Ciclicamente il matrimonio di Elisabetta Canalis e Brian Perri viene dato per spacciato. È così anche questa volta, e se solitamente la ex velina provvede a smentire a suo modo le voci di crisi, chissà come si muoverà ora. Ma che cosa ha fatto riemergere le voci di un possibile addio? Alcuni indizi social che non sono scappati ai follower più attenti. Innanzitutto Brian da molto tempo non compare nei post della Canalis. Non che sia una novità, ma ultimamente di lui sembra non esserci proprio traccia. Come se non bastasse, nell’ultimo periodo Elisabetta non indossa più la fede al dito e sembra che stia vivendo in una casa diversa dalla solita. Che la showgirl sia andata a vivere altrove con la piccola Skyler Eva? Secondo un amico della diretta interessata non c’è niente di vero in tutto questo. Una persona vicina alla Canalis, infatti, ha risposto all’influencer Deianira Marzano, esperta di gossip, spiegando che Elisabetta non è solita indossare la fede. Quanto alla presunta separazione avrebbe detto: “Elisabetta non si è separata, perlomeno non ancora“.