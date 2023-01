A soli 45 anni è morta Annie Wersching, attrice di serie tv come Star Trek: Picard, 24, Bosch e Timeless, ma anche doppiatrice del videogame The Last of us. A portarsela via un cancro tenuto segreto al pubblico e che in 2 anni le è stato fatale. L’annuncio del decesso è arrivato dal suo agente, e poco dopo anche il marito Stephen Full ha confermato la notizia. Annie lascia 3 figli: Freddie di 12 anni e Ozzie e Archie di 4 anni.

Alla Cnn il marito di Annie Wersching ha commentato: “Oggi c’è un vuoto nell’anima della mia famiglia. Ma ci ha lasciato gli strumenti per riempirlo. Sapeva trovare la meraviglia anche nelle piccole cose. Non aveva bisogno di musica per ballare. Ci ha insegnato a non aspettare che l’avventura ti trovi. ‘Vai a trovarla. È dappertutto’. E noi la troveremo”. Sui social anche l’addio di Neil Druckmann, direttore creativo della serie The Last of us: “Ho appena scoperto che la mia cara amica, Annie Wersching, è morta. Abbiamo appena perso una grande artista e un essere umano. Il mio cuore è in frantumi. I pensieri sono con i suoi cari”.