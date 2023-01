Mancano ormai una manciata di giorni all’inizio del Festival di Sanremo e all’Ariston fervono i preparativi. A svelare qualche retroscena del dietro le quinte è, neanche a dirlo, Chiara Ferragni, la conduttrice della prima e dell’ultima serata della kermesse. Abituata a condividere le sue giornate con i suoi follower, l’imprenditrice digitale ha coinvolto Amadeus, Gianni Morandi, Francesca Fagnani e Chiara Francini in una serie di selfie di gruppo. I cinque si trovavano infatti sul set di uno shooting ufficiale, in vista del debutto alla conduzione: per non svelare i look, le tre donne indossavano un accappatoio candido mentre il direttore artistico del Festival, Amadeus, ha sfoggiato un’originale camicia bianca con il logo “Sanremo 2023”. Solo Gianni Morandi si è mostrato con gli abiti con cui ha scattato i ritratti ufficiali del gruppo di conduttori, ovvero un completo scuro con camicia azzurra. Unica assente Paola Egonu, conduttrice della serata di giovedì 9 febbraio.

Neanche a dirlo, gli scatti sono diventati subito virali, scatenando la curiosità dei fan di Chiara Ferragni che le hanno chiesto a gran voce di mostrare il suo look. Detto fatto: poco dopo la stessa “Ferry”, come la chiama il marito Fedez, si è mostrata con un body di pizzo nero, collant ma – soprattutto – dei cuissardes con delle zeppe a dir poco vertiginose. “Guardate come divento alta più di due metri“, scherza nella didascalia del video in cui la si vede mentre tenta di muovere qualche passo. Gli stivali in questione, di pelle nera e con il dettaglio della sagoma delle dita dei piedi dorate in rilievo, sono uno dei pezzi cult della collezione di alta moda Autunno/Inverno 2021-2022 di Schiaparelli, la casa di moda francese fondata nel 1927 dall’artista surrealista Elsa Schiaparelli. Come hanno notato in molti, il makeup di Chiara in questo video è lo stesso dei selfie con Amadeus e Morandi, motivo per cui è probabile che questo look sia parte dell’outfit da lei scelto per lo shooting.