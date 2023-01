La suocera di Shakira risponde. Dopo la faccenda del balcone (dove è comparso un pupazzo raffigurante una strega che guarda proprio verso la casa della madre di Piqué) e la strofa del brano #Mission53 nella quale la popstar ricorda all’ex di essere rimasta a vivere – evidentemente non con gioia – accanto a sua madre, la signora Montserrat Bernabéu ha detto la sua, in modo molto discreto. Come? Mettendo un cuore a un post della cantante. Un post non qualsiasi: “Ha distrutto da solo la sua immagine. Se è uno stron*o, la colpa è solo sua“, ha scritto la cantante colombiana. E tac, ecco il cuore della ex suocera. Cuore notato dalla stampa e dei fan della star e quindi rimosso. “A infastidire Shakira, con ogni probabilità, sono state le foto dei genitori di Piquè beccati a dicembre insieme a Clara Chía Marti, nuova fidanzata del calciatore – scrive Fanpage – Montserrat Bernabéu e Joan Piqué, rispettivamente madre e padre di Gerard, sono stati fotografati insieme al campione e alla nuova giovanissima compagna durante le vacanze di Natale. Quegli scatti dimostrano che Piquè ha già provveduto a presentare ufficialmente la modella ai genitori”. Scatti visibili anche in alcuni tweet ricondivisi sul social. Questo il motivo per cui Shakira sarebbe adirata con la ex suocera. Il like, quindi, resta un mistero. Montserrat Bernabéu avrà sbagliato?

La madre di Piquè che mette mi piace a un commento in cui viene ripetuto trenta volte che il figlio è un coglione???? pic.twitter.com/YIStY4yzId — Alessia Palermo (@AlessiaPalerm20) January 12, 2023