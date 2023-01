“Paris Hilton avrà un figlio, così come il principe Harry e Megan Markel, Ariana Grande e Jennifer Lawrence”. E ancora: “Rihanna ed Ed Sheeran pubblicheranno un nuovo album. Una famosa band K-Pop si scioglierà e Selena Gomez avrà una relazione con qualcuno sconosciuto”. La chiamano la Nostradamus di TikTok, ma Hannah Carroll sembra più l’incrocio tra un tabloid australiano e Wanna Marchi. Comunque la pensiate, però, la signorina ha appena pubblicato urbi et orbi le sue “predizioni” per il 2023. Polpo Paul scansate, insomma. La ventenne Carroll che l’anno scorso ha lanciato ventotto previsioni per il 2022, centrandone una dozzina, tra cui la morte della Regina Elisabetta che in fondo un suo 20-30% di probabilità poteva anche avercelo senza particolari poteri sensitivi, ora ha sentenziato altri 23 eventi che a suo avviso accadranno nei prossimi dodici mesi. Alcuni – nascite e album – li abbiamo riportati nell’attacco dell’articolo, altri li ha mostrati la stessa Carroll nel suo minivideo sui social.

Tra questi alcuni sono davvero buffi e meritano di essere segnalati per l’ingenuità con cui oggi l’antica arte della preveggenza sensoriale si mescola alla philia per il merchandising pop. “Ci saranno rumors sul divorzio di Ellen DeGeneres” è una di queste e fa piuttosto ridere, anche perché ogni giorno e da anni sbuca un pettegolezzo sul tema; che se ne riparli oggi, domani o tra sei mesi, quando il tema è già all’ordine del giorno da tempo, significa voler buttare nel mucchio quello che già accade anche senza “cuncentramento” modello mago di Segrate. Oppure, ancora: “Il rapper Kanye West finirà in carcere“. Ne prendiamo un altro ancora più buffo: “Ci sarà un altro grande scandalo modello Shein”. Ricordiamo che lo scandalo Shein deriva da un’inchiesta giornalistica che ha svelato lo sfruttamento della manodopera tra i laboratori del gigante cinese della moda low cost. Ora, capiamo che vivere in Massachusetts a sfiorare sfere di cristallo ogni minuto non permetta di leggere i giornali, anche online; ma di scandali alla Shein ce ne sono dietro ogni angolo nel mondo della moda e dell’industria in generale. Insomma, la Nostradamus di TikTok ama vincere facile. Anzi, ama oramai lavorare in pianta stabile nello studio messo in piedi dopo il successo social proprio nella città del Massachusetts dove vive. Qui riceve decine e decine di clienti ogni giorno per normali previsioni sul futuro personale dei singoli, ovviamente non gratuite.