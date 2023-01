Il 21enne azzurro ha brillato anche contro l’argentino Tomas Etcheverry, liquidato in tre set. Eliminati Fabio Fognini e Lucia Bronzetti, ma la soddisfazione in campo femminile è per la prima vittoria in uno Slam della tennista di Carmignano. Nella notte è uscito di scena anche il campione in carica, condizionato da un infortunio