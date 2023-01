Si interrompe al secondo turno l’Australian Open di Rafa Nadal. Lo spagnolo, numero due del mondo, vede già sfumare la possibilità di conquistare il 23esimo titolo dello Slam in carriera sui campi in cemento del Melbourne Park. A mandare al tappeto il campione in carica, prima che il suo avversario in campo, è stato un infortunio. Nella Rod Laver Arena, durante il match contro lo statunitense Mackenzie McDonald, alla fine del secondo set, Nadal sente un dolore all’anca sinistra. Da quel momento in poi non riesce più a giocare il suo tennis: alla fine il punteggio recita 6-4, 6-4, 7-5 in poco più di due ore e mezza di partita. “Non posso dire di non essere distrutto mentalmente perché mentirei, è difficile”, ha detto il campione spagnolo al termine dell’incontro. Sugli spalti la delusione dei tifosi, ma soprattutto della moglie, Maria Francisca Perello, scoppiata a piangere vedendo suo marito accovacciarsi sul terreno di gioco con la faccia sofferente.

Rafa, però, non lascia il campo, non si ritira. “Sono grande abbastanza da capire da solo cosa devo fare”, ha risposto a chi lo ha interpellato a riguardo a fine partita. Dopo un time out medico torna sul cemento di Melbourne, ma ormai non c’è storia. È visibilmente condizionato dal problema fisico. Lo spagnolo comunque non getta la spugna, completa la partita e viene sconfitto in tre set. “È un campione incredibile, è uno che non si arrende mai in qualsiasi situazione”, ha dichiarato McDonald parlando di lui, poi ha aggiunto: “È difficile rimanere mentalmente impegnati in situazioni così. Ma ho trovato il modo per riuscirci e sono felice”.

McDonald non ha mai superato il quarto turno in un major e nell’unico precedente contro Nadal, al Roland Garros nel 2020, era riuscito a strappargli solo quattro game. “Mi ha preso a calci nel c…”, ha ammesso McDonald ricordando quell’incontro. Per il tennis spagnolo la sconfitta di Nadal si somma al forfait in Australia del suo erede, Carlos Alcaraz, attualmente numero uno del mondo proprio davanti al suo connazionale. Nadal, però, con questa eliminazione prematura, è destinato a uscire dalla top 5 alla fine dello Slam australiano.