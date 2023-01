Continua la battaglia a suon di canzoni e frecciatine social tra Shakira e l’ex marito Gerard Piqué. A farsi sentire è nuovamente Shakira la quale ha velatamente definito la ex suocera una “strega”. Giorni fa, a iniziare “la battaglia”, è stata la cantante pubblicando la sua ultima canzone #Mission 53. Delusa dal tradimento del marito, ha lanciato una hit piena di provocazioni e frecciatine, non così velate, nei confronti del calciatore della sua nuova fiamma, Clara Chia Martì e pure dei suoceri. Un brano che nell’arco di un solo giorno ha fatto quasi 14,4 milioni di stream su Spotify. Un testo molto discusso davanti al quale Piqué non è riuscito a non rispondere. Dopo che l’ex moglie ha cantato: “Hai scambiato una Ferrari con una Twingo”, l’ex difensore del Barcellona ha pubblicato ieri sui social un video in cui arriva al King’s League a guidando proprio una Twingo. Ma non finisce qui. Perché durante una diretta su Twitch, Piquè ha mostrato il Casio che aveva al polso dicendo “Questo orologio è per la vita”. Chiara allusione, ancora una volta, al testo di Shakira il quale dice: “Hai scambiato un Rolex con un Casio”.

Shakira, non è certo rimasta a guardare. E dopo la strofa: “Mi hai lasciato vicino alla suocera”, ha voluto lanciare un nuovo messaggio a quest’ultima. Ieri, sul suo balcone di casa, è infatti comparso un pupazzo raffigurante una strega che guarda proprio verso la casa della madre di Piqué. Il video pubblicato sul profilo di Trash Italiano ha raccolto molti commenti divertenti. Se Tommaso Stanzani scrive ironizzato: “Beh l’ha presa bene insomma”, Fabio Maria D’Amato ha detto: “Il casso Totti-Blasy è stato spazzato via senza ma e senza se”. Una battaglia che ha ormai appassionato molti e che sembra ormai non aver fine. Non resta che aspettare di assistere ad ulteriori sviluppi.