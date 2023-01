Un aereo con a bordo 72 persone tra passeggeri ed equipaggio è precipitato in Nepal in fase di atterraggio. A renderlo noto la stessa compagnia aerea, la Yeti Airlines. Secondo quanto riporta l’emittente tv indiana News 18, tutte le persone a bordo, i 68 passeggeri e i 4 membri dell’equipaggio, sono morte.

L’aereo coinvolto è un ATR-72 e lo schianto è avvenuto a Pokhara, nel distretto di Kaski a circa 200 km a nord-ovest di Katmandu. Secondo i media asiatici, l’incidente è avvenuto in fase di atterraggio tra il vecchio e il nuovo aeroporto di Pokhara, ma non si conoscono, al momento, le cause dello schianto. Il velivolo ha preso fuoco e i soccorritori stanno cercando di spegnere le fiamme, ha detto un funzionario locale, Gurudutta Dhakal. I video dell’incidente, infatti, mostrano dense colonne di fumo provocate dalle parti del velivolo in fiamme.

Come mostrano le immagini pubblicate dal sito di Nepal Live Today, l’aereo è precipitato in una zona abitata: sullo sfondo delle foto, infatti, si vedono diverse abitazioni.

A bordo c’erano diversi passeggeri stranieri inclusi cinque indiani, quattro russi, un irlandese e due sudcoreani, lo riporta il quotidiano indiano The Economic Times. Al momento non ci sono notizie di italiani tra i passeggeri.