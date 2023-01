Lisa Marie Presley è morta. L’unica figlia del leggendario Elvis, nonché ex moglie di Michael Jackson e Nicolas Cage, è deceduta a 54 anni dopo essere stata ricoverata in ospedale a seguito di un arresto cardiaco mentre era nella sua camera da letto a Calabasas in California. Con la madre Priscilla era appena stata vista sfilare alla notte dei Golden Globe 2023 di pochi giorni fa, ed era stata ringraziata da Austin Butler dopo aver ritirato il Globe come miglior attore per aver interpretato proprio Elvis nel film di Baz Luhrmann. “È con il cuore addolorato che devo condividere la devastante notizia che la mia bellissima figlia Lisa Marie ci ha lasciato“, ha detto Priscilla Presley, l’ex moglie di Elvis. Lisa Marie, con una carriera di cantante non proprio strabiliante alle spalle, nacque il primo febbraio del ’68 a Memphis, anno chiave per il papà, re del rock and roll leggermente scivolato in disgrazia, che nel dicembre dello stesso anno registrò lo storico concerto live di Natale sulla NBC confermandosi ancora leggenda per almeno un altro lustro. Lisa Marie diventò così, suo malgrado, anche un segno di rinascita nella vita professionale di Elvis che, a detta di tutti quelli che gli ronzavano attorno, amò tantissimo la propria figliola (chiamò il suo jet privato proprio come la figlia, ndr).

Lisa Marie a 4 anni vide comunque Elvis e Priscilla divorziare, rimase in custodia alla madre anche se consensualmente la bimba visitava spesso Graceland e passava molte giornate con Elvis. A 9 anni Lisa Marie dovette assistere anche alla morte di papà e alla morte del nonno Vernon nel ’79 divenne erede dell’intera Graceland nonché del patrimonio di Elvis. La vita di Lisa Marie è stata a sua volta tumultuosa e aggrovigliata, zeppa di mariti, figli suicidi, molestie sessuali e Scientology. Intanto la carriera di solista inizia nel 2003 con l’album To whom it may concern che ottiene peraltro il quinto post nella classifica americana di vendita; bissa nel 2009 con Now what (nono posto); poi la terza traccia musicale della figlia di Elvis si perde nella notte dei tempi quando nel 2013 Storm &Grace non sfiora nemmeno la top 20 statunitense. Lisa Marie sposò il musicista Danny Keough nel 1988 e da lui ebbe due figli, Riley oggi attrice e modella, e Benjamin che si è suicidato nel 2020. Basterebbe tra l’altro recuperare una foto di Benjamin e Riley, accostandoli a Lisa Marie, per vedere quanto somigliano a nonno Elvis. Ad ogni modo la ancora 26enne figlia di Elvis divorziò da Keough nel 1994 e nemmeno un mese dopo sposò Michael Jackson che conosceva fin da quando era bambina in quanto Jackson aveva assistito da spettatore ad un concerto dei tanti che Elvis tenne a Las Vegas nei primi anni settanta.

Le accuse di molestie a Jackson corsero tra l’altro parallele al matrimonio con la Presley, la quale rimase molto vicino al marito, provando ad aiutarlo psicologicamente di fronte ad una valanga di accuse che piombarono addosso all’autore di Bad chiudendolo ancor di più nel suo mondo, molto simile a quello del padre di Lisa Marie come ad esempio a livello spaziale: il Neverland Ranch dove rifugiarsi e vivere per Jackson, come Graceland fu per Elvis. Nel gennaio del 1996 Presley chiede comunque il divorzio anche se nel 2010 ha ricordato che con Michael provarono più volte a rilanciare la loro relazione tanto che lei lo seguì in molte tappe dei suoi tour in giro per il mondo, ma senza più riuscirci. Nel 2002 Presley si sposò per la terza volta con l’attore Nicolas Cage. Fu però lui pochi mesi dopo a chiedere inaspettatamente il divorzio. Prima di sposare il suo chitarrista, nonché produttore musicale Michael Loockwood, Lisa Marie ebbe un ritorno di fiamma con Keough. Nel 2008 ebbe altri due figli, le gemelle Harper Vivienne e Finley Aaron. Nel 2016 Presley divorziò anche da Lockwood. Lisa Marie ebbe molti problemi di tossicodipendenza (cocaina) fin da adolescente e per uscirne frequentò a 17 anni un centro di recupero di Scientology. Sette religiosa a cui rimase vicina per parecchio tempo, assistita da un altro accolito, star del soul e suo collega Isaac Hayes. Tanti i messaggi di cordoglio sui social in queste ore. Il co-fondatore dei Beach Boys, Brian Wilson, ha dichiarato: “È difficile sopportare la morte di una persona così giovane e piena di vita”. In un post su Twitter, l’attrice premio Oscar, Marlee Matlin, ha scritto: “Ho avuto la possibilità di conoscere Cilla Presley quando ero in Ballando con le stelle e come madre, non riesco a immaginare il dolore che deve affrontare con la prematura morte di Lisa Marie”.