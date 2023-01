Stasera, venerdì 13 gennaio, torna su canale5 in prima serata la seconda stagione di Fosca Innocentiche si preannuncia ricca di sorprese. La prima però è stata riservata alla protagonista Vanessa Incontrada, coinvolta in un incidente sul set durante le riprese della serie. L’attrice si è vista finire all’improvviso una moto di grossa cilindrata sul piede, il tutto fortunatamente senza grandi conseguenze. A raccontare cosa è accaduto nel dettaglio sui social è la new entry Giovanni Scifoni, responsabile dell’accaduto. “Quando devo firmare il contratto per la serie mi chiedono: te la cavi con la moto? Avoja, faccio pure le pinne”, scrive l’attore sui social al fianco della sua Ducati. E ancora: “Il primo giorno di set mi danno questo mostro enorme. Azione, parto, la moto va lunga, io salto all’indietro, non mi faccio niente. Una donna sta a terra dolorante, la moto gli è finita sul piede. È Vanessa Incontrada. Piacere, io sono Giovanni, faccio il nuovo personaggio della serie, abbiamo molte scene insieme”. Va anche detto che Scifoni ha voluto chiarire che, in alcune scene, non si trovava lui alla guida del mezzo: “Io sono Lapo, quasi sempre, quando c’è la moto c’è lo stuntman”. Ad ora Incontrada non ha raccontato il suo punto di vista sui social ma, al contrario, sta continuando la promozione della serie poliziesca femminile ambientata in Toscana e girata al fianco di Francesco Arca, suo migliore amico nella serie con il quale svilupperà un sentimento speciale. Tra le new entry della nuova stagione, oltre Scifoni, troviamo anche Sergio Munìz, Maria Chiara Centorami e Caterina Signorini. Non ci resta che attendere stasera per il primo di quattro episodi, alla scoperta delle indagini e dei legami del vicequestore di Arezzo, Vanessa Incontrada.

