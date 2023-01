Il 2023 per Shakira è iniziato con il piede (o forse è meglio parlare di video) sbagliato. Lo scorso anno infatti la popstar ha detto addio dopo 11 anni di relazione al fidanzato Gerard Piqué, padre dei suoi due figli. Il motivo? Semplice: aver scoperto alcuni tradimenti che il calciatore le avrebbe riservato, a partire proprio dalla sua attuale fidanzata Clara Chia Marti. Nel 2022 Shakira scoprì la relazione parallela di Gerard a causa dell’ingente quantità di marmellata iniziata a sparire dalla dispensa di casa. Oggi però una doccia fredda ha colpito la cantante di Waka Waka, la quale ha scoperto che il tradimento era iniziato ben prima di quanto immaginasse. Secondo quanto riportato da PageSix, infatti, l’attuale compagna di Piqué era già comparsa a casa dell’artista nel 2021, quando la relazione tra Shakira e lo sportivo sembrava ancora andare a gonfie vele.

Come si è scoperto? Ad incastrare la 23enne spagnola è il video di un’intervista via Zoom del calciatore. Nel filmato la si vede infatti mentre passa da una camera all’altra alle spalle di Piqué, alle prese con il collegamento. In quell’occasione, secondo quanto riferisce Page Six, Shakira era in viaggio insieme ai figli e quindi impossibilitata a curare l’agenda del fidanzato. Inutile dire quanto per la cantante colombiana questa notizia sia stata dura da digerire, soprattutto per le tempistiche del tradimento, iniziato quindi molto prima rispetto al previsto. Shakira però ha deciso di non abbattersi ma, al contrario, ha pubblicato sui social un post per augurare un buon anno a tutti i suoi fan. “Anche se le nostre ferite sono ancora aperte in questo nuovo anno, il tempo ha le mani del chirurgo”, ha commentato sui social l’artista 45enne. E ancora: “Anche se qualcuno ci ha traditi, dobbiamo continuare a fidarci degli altri”.