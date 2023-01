L’uscita di Spare, la biografia del principe Harry, è ormai argomento trattato su ogni possibile pagina di gossip (e non solo). Ogni giorno (e sì che il libro è uscito solo oggi) indiscrezioni, nuove pagine, elementi ottimi per il pettegolezzo. Una parte dello scritto di Harry torna su quanto dichiarato dalla moglie Meghan Markle durante la nota intervista che i due hanno rilasciato ad Oprah Winfrey e che ha dato il via di fatto a una “scissione” con la famiglia reale. Meghan spiegò che, al contrario di quanto avevano raccontato i tabloid, non fu la cognata Kate Middleton a essere offesa e a piangere a causa sua a pochi giorni dal matrimonio con William. Fu, semmai, l’inverso e per via del vestito da damigella della piccola Charlotte, secondogenita di Kate e William. Ebbene, in Spare Harry riporta la conversazione: “Il vestito di Charlotte è troppo grande, troppo lungo, troppo largo. Lo capisci? Ha pianto quando l’ha provato!”, avrebbe scritto Middleton. “Ok, come ti ho detto il sarto è qui dalle 8 del mattino. Puoi portare Charlotte a farlo modificare, come stanno facendo le altre mamme?”, la risposta di Markle. “Tutti gli abiti devono essere rifatti”, avrebbe concluso la principessa Kate dicendo di voler discutere la cosa con il suo wedding designer. Ora, l’episodio in sé non pare essere così grave da spiegare la parole di Harry: “Ho trovato mia moglie a piangere sul pavimento quando sono tornato a casa”. E infatti poi il principe aggiunge: “In realtà c’erano già problemi da tempo. C’era chi aveva paura che io e Meghan potessimo portare via le luci dalla ribalta a mio fratello e Kate. Anche mio fratello aveva problemi con Meghan, basati su cose non reali… Molto rapidamente la questione è diventata una sfida Kate conto Meghan”.