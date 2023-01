Manca esattamente un mese all’inizio del Festival di Sanremo e tra i partecipanti inizia a farsi sentire la tensione. Ne sa qualcosa Chiara Ferragni, che nelle scorse ore si è lasciata andare ad una confessione con i suoi follower. In un video pubblicato su TikTok, l’imprenditrice digitale ha parlato di come si stia preparando per il debutto all’Ariston, dove sarà protagonista della prima e dell’ultima serata della kermesse musicale al fianco di Amadeus e Gianni Morandi. “Manca un mesetto e io mi sto letteralmente ca**ndo sotto“, ha ammesso con sincerità Chiara. Quindi ha chiesto supporto e consigli ai suoi fan, i quali l’hanno prontamente rassicurata: “Sei arrivata dove sei perchè sei una persona intelligente e saprai affrontare alla grande anche questa esperienza”, “Sei bellissima, stupenda dentro e fuori”. E lei si è detta d’accordo: “Anche io penso che la cosa più importante sia essere me stessa. Non sono una showgirl, non sono una conduttrice, non sono un’attrice. Lo farò proprio nei panni di me stessa. Quindi su quello non si può barare. Speriamo bene. Mandatemi tante good vibes”.