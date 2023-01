“William mi ha aggredito fisicamente e mi ha buttato per terra”. Sono bastate poche ore perché la rivelazione shock del principe Harry facesse il giro del mondo. Che i rapporti tra i due fratelli fossero appesi a un filo era evidente da tempo e già nelle ultime puntate della docu-serie Netflix Harry & Meghan il duca di Sussex aveva parlato di un’accesa discussione avventura nel 2020 di fronte ad un’attonita regina Elisabetta II e al principe Carlo. Ma l’ulteriore approfondimento che tutti si aspettavano arriverà tra pochi giorni, nell’attesissima autobiografia Spare, in uscita anche in Italia il 10 gennaio. Tra le pagine del memoir, c’è infatti anche il racconto dettaglio di una lite che ha inasprito ancora di più le tensioni tra i due fratelli.

HARRY SVELA DI ESSERE STATO AGGREDITO DA WILLIAM

Lo scontro tra Harry e William risale al 2019, quando il secondogenito del principe Carlo rivelò alla famiglia la decisione di sposare Meghan Markle. William non la prese bene, definì l’attrice “difficile, urticante, maleducata” e quando Harry la difese, stupito dal fatto che il fratello ripeteva la narrativa dei media sulla sua futura moglie, la discussione divenne litigio. Tanto che il duca rivela di essere stato “preso per la collottola, mi fu strappata la catenina e venni buttato a terra”, come anticipa il Guardian citando la biografia Spare. “È successo tutto così in fretta. Sono atterrato sulla ciotola del cane, che si è rotta sotto la mia schiena, i pezzi mi hanno tagliato. Sono rimasto lì per un momento, stordito, poi mi sono alzato in piedi e gli ho detto di uscire”, racconta ancora nel libro. Cosa accadde dopo la lite? William avrebbe chiesto a Harry di non raccontare nulla a Meghan: lui inizialmente fece così ma l’attrice notò i lividi e a quel punto il futuro marito fu costretto a dirgli la verità. Né Buckingham Palace, che rappresenta il re Carlo III, né l’ufficio di William a Kensington Palace, hanno finora commentato le affermazioni.

L’INVITO ALL’INCORONAZIONE, I DISSAPORTI IN FAMIGLIA E IL FUTURO DELLA MONARCHIA

Intanto, proprio questa mattina, ITV ha anticipato un trailer dell’intervista a Harry realizzata da Tom Bradby, che andrà in onda domenica alle 19. Tra gli argomenti chiave, c’è ancora una volta il rapporto con la famiglia. Harry accusa i familiari reali di aver informato la stampa passandole notizie contro lui e Meghan. “Restare in silenzio non migliorerà le cose”, afferma il principe, rivendicando la decisione di parlare e raccontare dettagli inediti sulla sua vita privata e quella dei suoi familiari. Quanto all’invito a partecipare all’incoronazione del padre, il 6 maggio prossimo, la replica è attendista: “Può succedere di tutto tra adesso e allora. Ma, lo sai, la porta è sempre aperta. La palla però è nel loro campo: c’è molto da discutere e io spero davvero che siano disposti a sedersi e a parlare”. Più categorica la risposta sulla monarchia: “Ci credo ancora”, afferma Harry. Ma quando Bradby gli domanda se “giocherà un ruolo nel suo futuro?”, ogni certezza vacilla: “Non lo so”.