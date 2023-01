Il Partito Repubblicano continua a spingere per far eleggere Kevin McCarthy nuovo speaker della Camera americana, ma l’aula continua a respingerlo. Al sesto voto, il terzo nella giornata di mercoledì, il rappresentante del Grand Old Party è stato nuovamente bocciato dai colleghi ottenendo solo 201 preferenze, con un voto che sta evidenziando sempre più la spaccatura interna ai conservatori, nonostante l’appello lanciato anche da Donald Trump ai venti ‘ribelli’ più estremisti. Una situazione che in giornata il presidente Joe Biden è arrivato a definire “imbarazzante”, anche perché tra i Repubblicani è già stato presentata la candidatura alternativa di Byron Donalds, anche lui uno dei dissidenti dell’ala più conservatrice legata all’ex presidente.

Nel Gop si sta cercando di ricorrere ad ogni mezzo per arrivare all’elezione di un candidato che metta fine a quella che si sta trasformando in un’umiliazione politica. In giornata anche Mike Pence ha invitato i colleghi di partito a schierarsi compatti attorno a McCarthy che “guiderà la Camera per dare inizio a una grande rinascita americana”. E lo stesso candidato si era dimostrato fiducioso e spavaldo a poche ore dalla votazione in aula, dicendosi sicuro di ottenere le 218 preferenze necessarie per ricoprire la poltrona che è stata di Nancy Pelosi. Ma dall’ala conservatrice non ci sentono e si avanza la candidatura di Donalds: “Non giudichiamo le persone dal colore della pelle ma dalla forza del loro carattere”, ha detto l’ultra conservatore del Texas, Chip Roy, citando una famosa frase di Matin Luther King.

È “un po’ imbarazzante” che questo processo “duri così a lungo”, ha dichiarato il presidente Biden. “Il resto del mondo sta guardando”, ha aggiunto parlando con i giornalisti e sottolineando che quanto accaduto “non è una cosa positiva” per gli Stati Uniti. Poi, riferendosi ai Repubblicani, il presidente ha auspicato che possano trovare un accordo.