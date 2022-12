Al via nell’Aula del Senato la discussione generale sulla manovra, ovvero il ddl Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025, approvato dalla Camera dei deputati. A presiedere la seduta la vicepresidente del Senato, Mariolina Castellone. Il voto di fiducia è previsto domani mattina a partire dalle 9.

La manovra è arrivata a Palazzo Madama senza il voto sul mandato al relatore. La commissione Bilancio non è riuscita a concludere l’esame nei tempi previsti.