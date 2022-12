Non solo candidata come presidente della regione Lombardia per il Terzo polo, ma anche food blogger. Letizia Moratti si è improvvisata “influencer” in cucina proponendo sul proprio canale Instagram una video-ricetta di una torta “senza zuccheri”. “Questa sera ho a cena delle mie amiche e una di queste mie amiche non può mangiare zuccheri”, spiega Moratti, che dà anche un nome al dolce, la “torta Stella”. L’ex assessora al Welfare, elenca gli ingredienti in video e spiega il procedimento in un commento sotto alla clip. In molti però le fanno notare un particolare: dimentica di dire (e scrivere) le dosi. Tanto che nei commenti c’è chi chiede: “Qualcuno/a ha le dosi?”.