Almeno 20 persone sono morte in un incendio scoppiato in Russia, in una casa di riposo illegale. Lo riferisce la Tass. Inizialmente si era parlato di 9 vittime, mentre i soccorritori stanno ancora cercando tra i resti dell’edificio carbonizzato. Le fiamme si sono sviluppate in un edificio in legno a due piani che ospita una casa di cura privata che operava senza le necessarie autorizzazioni a Kemerovo, in Siberia. È stato avviato un procedimento penale per negligenza e il governatore di Kuzbass, Sergey Tsivilev, ha affermato che tutte le istituzioni di questo tipo nella regione, principalmente quelle private, saranno ispezionate entro una settimana.