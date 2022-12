“Caos manovra? Il retroscena lo svelo: non c’era nessuno dei funzionari del Mef e della ragioneria generale, c’è stato un caos amministrativo e non politico”. Lo ha detto, ospite di Tagadà, su La7, Federico Mollicone, presidente di Fratelli d’Italia della Commissione cultura. “Non è ammissibile, non contestiamo i rilievi ma il fatto che non ci fosse nessuno nella seconda notte di voto sulla manovra, abbiamo dovuto mandare mail per avere risposte arrivate il giorno dopo ossia questa mattina. Durante la legge di Bilancio c’era tutto il personale a Montecitorio, tutto era aperto ma i funzionari no”. “Non vi fa onore scaricare le vostre responsabilità su persone che lavorano” è stata la replica di Marco Furfaro, deputato del Pd. “La verità è che eravate impegnati a distribuire mancette in giro per l’Italia e a inserire il condon0 fiscale in manovra”.