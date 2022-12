È passato già un anno da quando il famoso dj italiano Gigi D’Agostino ha annunciato di star lottando contro una grave malattia che lo ha portato all’utilizzo di un deambulatore. Così, il 17 dicembre, in occasione del suo cinquantacinquesimo compleanno, i suoi fan si sono voluti radunare sotto la casa dei suoi genitori a Torino, nel quartiere Mirafiori, per festeggiare insieme e fargli sentire tutta la loro vicinanza e l’affetto, organizzando un flash mob. Alle 17 in punto ha iniziato a risuonare sotto la sua finestra, ma anche in numerose radio cittadine, uno dei pezzi più celebri del dj L’amour toujour. Il flash mob, organizzato da Anna Losito e Leo Dag è andato avanti due ore e ha permesso a tutti gli ammiratori del Capitano di stargli vicino in un momento così difficile per lui. Donandogli un po’ di gioia e tranquillità.

Proprio un anno fa, infatti, Gigi Dag aveva condiviso, sul suo profilo Instagram, la brutta notizia: “Purtroppo da alcuni mesi sto combattendo contro un grave male che mi ha colpito in modo aggressivo. È un dolore costante, non mi dà pace. La sofferenza mi consuma. Mi ha reso molto debole. Ma continuo a lottare, spero di trovare un pochino di sollievo. Grazie per tutti i messaggi di auguri che mi state inviando oggi. Mi trasmettono tanta forza. Mi scaldano il cuore”. Molti i gesti d’affetto e i messaggi di speranza verso un uomo che fa ballare da sempre intere generazioni con la sua musica.

Video Facebook/Sergio Tesio