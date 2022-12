È diventata virale sul web la clamorosa gaffe di Antonella Mosetti nei confronti del colonnello Mario Giuliacci, meteorologo volto noto della tv. Ex gieffina e showgirl italiana, Antonella Mosetti ha fatto nel pomeriggio di domenica 18 dicembre una diretta Instagram con i suoi follower per parlare con loro e rispondere alle domande che le venivano poste. Ad un certo punto però, forse per distrazione o forse perché soprappensiero, si è lasciata andare ad un commento che non è passato inosservato.

“Ah certo, lui ha lavorato in Rai con me tante volte. Poraccio, è morto adesso credo. Era vecchio”, ha detto Antonella parlando del colonnello Giuliacci e facendo così credere che fosse morto. Ma il meteorologo non solo è vivo e vegeto, ma pochi minuti dopo è intervenuto nella stessa diretta, per smentire la fake news: “Ma come morto? Sono io che scrivo qui”, ha scritto in un commento facendo tanto di corna, chiaro segno scaramantico. Una gaffe che non è certo passata inosservata e ha portato i vari utenti del web a condividere il video su tutti i social con commenti come: “Mi sento male, oppure “Esilarante” o ancora “Aiuto, che disagio”.